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Презентованы книги "Заветный город Шуша" и "Шуша. Звезда Карабаха"

Презентованы книги "Заветный город Шуша" и "Шуша. Звезда Карабаха" В Баку состоялась презентация книг "Заветный город Шуша" и "Шуша. Звезда Карабаха".
Kультурная политика
2 декабря 2022 г. 17:09
Презентованы книги Заветный город Шуша и Шуша. Звезда Карабаха

В Баку состоялась презентация книг "Заветный город Шуша" и "Шуша. Звезда Карабаха".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, президент НАНА Иса Габиббейли, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова, народный артист Фархад Бадалбейли, представители общественности.

В своем выступлении министр А.Керимов отметил, что издание книг в рамках "Года Шуши" имеет символическое значение:

"Шуша сыграла особую роль в формировании азербайджанской культуры. В книгах, подготовленных на азербайджанском и английском и азербайджанском и русском языках говорится об истории, культуре, материальных и культурных памятниках Шуши, разрушениях в период оккупации и освобождении города".

И.Габиббейли отметил, что книги ценны и с точки зрения литературы: "Во вторую книгу вошли редкие картины азербайджанских художников. Использовано большое количество архивных данных и фотографий. Книги можно назвать красочной энциклопедией Шуши".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Şuşa. Zirvədən uca" və "Şuşa. Qarabağın ulduzu" adlı kitablarının təqdimatı olub

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