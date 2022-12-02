Презентованы книги "Заветный город Шуша" и "Шуша. Звезда Карабаха"

В Баку состоялась презентация книг "Заветный город Шуша" и "Шуша. Звезда Карабаха".

В Баку состоялась презентация книг "Заветный город Шуша" и "Шуша. Звезда Карабаха".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, президент НАНА Иса Габиббейли, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова, народный артист Фархад Бадалбейли, представители общественности.

В своем выступлении министр А.Керимов отметил, что издание книг в рамках "Года Шуши" имеет символическое значение:

"Шуша сыграла особую роль в формировании азербайджанской культуры. В книгах, подготовленных на азербайджанском и английском и азербайджанском и русском языках говорится об истории, культуре, материальных и культурных памятниках Шуши, разрушениях в период оккупации и освобождении города".

И.Габиббейли отметил, что книги ценны и с точки зрения литературы: "Во вторую книгу вошли редкие картины азербайджанских художников. Использовано большое количество архивных данных и фотографий. Книги можно назвать красочной энциклопедией Шуши".