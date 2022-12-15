Презентован сайт, посвященный истории города Шуша

В рамках конкурса "Год Шуши" в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре реализован проект "Виртуальная пропаганда Шуши".

В рамках конкурса "Год города Шуша" в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре реализован проект "Онлайн информирование о городе Шуша".

Как передает Report, в рамках проекта на основе книги «Шуша» музыковеда, исследователя Фируддина Шушинского сняты документальные фильмы "Повествование о Шуше", "Дом-музей Бюльбюля", "Палитра чувств".

Наряду с этим создан сайт shushainfo.com. На сайте размещены материалы об истории города, историко-культурных памятниках, исторических личностях, зверствах армян в период оккупации, восстановлении города Шуша после его освобождения.

Отметим, что режиссер документальных фильмов – Вугар Алисой, программист сайта – Хаган Магеррамов.