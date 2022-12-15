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Презентован сайт, посвященный истории города Шуша

Презентован сайт, посвященный истории города Шуша В рамках конкурса "Год Шуши" в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре реализован проект "Виртуальная пропаганда Шуши".
Kультурная политика
15 декабря 2022 г. 16:49
Презентован сайт, посвященный истории города Шуша

В рамках конкурса "Год города Шуша" в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре реализован проект "Онлайн информирование о городе Шуша".

Как передает Report, в рамках проекта на основе книги «Шуша» музыковеда, исследователя Фируддина Шушинского сняты документальные фильмы "Повествование о Шуше", "Дом-музей Бюльбюля", "Палитра чувств".

Наряду с этим создан сайт shushainfo.com. На сайте размещены материалы об истории города, историко-культурных памятниках, исторических личностях, зверствах армян в период оккупации, восстановлении города Шуша после его освобождения.

Отметим, что режиссер документальных фильмов – Вугар Алисой, программист сайта – Хаган Магеррамов.

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Версия на английском языке ФотоWebsite dedicated to Shusha city’s history presented
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa ilə bağlı sayt yaradılıb

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