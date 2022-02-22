Представительство ЕС проведет в Баку фестиваль культурного наследия

С 1 по 18 марта в Баку пройдет фестиваль культурного наследия FantazEU, организованный делегацией Европейского союза в Азербайджане и странами ЕС.

С 1 по 18 марта в Баку пройдет фестиваль культурного наследия FantazEU, организованный делегацией Европейского союза в Азербайджане и странами ЕС.

Как передает Report, по словам главы представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко этот фестиваль стал уже брендом в Азербайджане.

"Он демонстрирует разнообразие культур, позволяет укрепить доверие между народами и странами. Не случайно, ЕС способствует культурному разнообразию и в том числе в Азербайджане. В прошлом году мы начали проект "eu4culture", который оказался успешным, в рамках которого выделили грант для трех городов-финалистов: Шяки, Лянкяран, Хырдалан", - сказал посол ЕС, добавив, что данный фестиваль нацелен на укрепление .связей между Азербайджаном и ЕС путем культурного диалога.

Посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас в свою очередь выразил благодарность за проведение подобной инициативы в Баку. По его словам, в рамках фестиваля также состоится выставка литовского художника.