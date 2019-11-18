Правнук Джалила Мамедгулузаде поблагодарил президента Ильхама Алиева

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"Я признателен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за распоряжение о праздновании 150-летия моего прадеда Джалила Мамедгулузаде".

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию Дж.Мамедгулузаде, сказал его правнук Мартин Джаваншири.

Он также поблагодарил Министерство культуры Азербайджана, вице-президента НАНА Ису Габиббейли и других организаторов конференции.

"Я горд тем, что мой прадед был столь ценной и важной личностью для азербайджанского народа. К сожалению, я оказался в местах, далеких от Родины моего знаменитого предка. Вот уже два дня, как я в Азербайджане, и повсюду ощущаю искренность и гостеприимство. Мне рассказали о многочисленных заслугах моего прадеда, неоценимой роли, которую сыграл он в общественной жизни Азербайджана. Я даже и представить себе не мог, что мой прадед был столь великой личностью".

М.Джаваншири отметил, что непременно займется тщательным изучением истории и культуры Азербайджана.