Пожар уничтожил редкие экспонаты музея естественной истории в Нью-Дели

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Пожар повредил здание Национального музея естественной истории в Нью-Дели, уничтожив редкие виды флоры и фауны. Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщает министерство окружающей среды Индии.

Возгорание началось на шестом этаже музея утром во вторник, пламя стало стремительно распространяться по всем этажам здания.

В тушении пожара принимали участие более 30 пожарных, шесть из них получили ранения. Причины пожара пока неизвестны.

По словам главы министерства окружающей среды Пракаша Джавадекара, размер ущерба еще предстоит определить, однако уже сейчас ясно, что пламя уничтожило часть старых коллекций музея.

Представитель пожарной службы сообщил каналу NDTV, что механизмы пожарной безопасности музея не работали, поэтому тушение пожара заняло много времени.

В коллекции музея были представлены редкие виды бабочек, лягушек, змей, ящериц, а также исчезающие виды тигров и леопардов.