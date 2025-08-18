Посол: В Азербайджане сохраняется большой интерес к арабскому языку

В Азербайджане сохраняется большой интерес к арабскому языку.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех аль-Джутейли на церемонии открытия "Месяца арабского языка" в Баку.

По его словам, в средние века азербайджанские ученые, писатели и поэты создавали ценные труды на арабском языке, внося значительный вклад в развитие исламской культуры.

"Отрадно, что и сегодня в Азербайджане сохраняется большой интерес к арабскому языку: в настоящее время он преподается в 10 общеобразовательных школах и 6 ведущих университетах страны", - отметил дипломат.

Иссам бин Салех аль-Джутейли подчеркнул, что арабский язык продолжит выполнять роль моста между культурами и народами, служить знанию и науке, укреплению идентичности, культурному многообразию, диалогу и мировому миру.