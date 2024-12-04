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Посол: Проведение Недели итальянской кухни в Азербайджане открывает новые горизонты

Посол: Проведение Недели итальянской кухни в Азербайджане открывает новые горизонты Проведение Недели итальянской кухни в Азербайджане открывает новые горизонты для укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.
Kультурная политика
4 декабря 2024 г. 13:11
Посол: Проведение Недели итальянской кухни в Азербайджане открывает новые горизонты

Проведение Недели итальянской кухни в Азербайджане открывает новые горизонты для укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо на пресс-конференции, посвященной открытию IX Недели итальянской кухни в Баку.

Дипломат добавил, что сотрудничество с Азербайджаном активно развивается.

"Недели кухни могут стать не только площадкой для демонстрации нашей культуры, но и прекрасной возможностью для укрепления экономических и торговых связей между Италией и Азербайджаном. За каждым представленным продуктом стоит экономическая отрасль, имеющая огромное значение для Италии и ее экономики. Агробизнес представляет собой важнейшую отрасль итальянской экономики. Только в 2023 году экспорт аграрной продукции Италии по всему миру превысил 64 миллиарда евро, что на 6% больше, чем в предыдущем году", - отметил он.

Лука Ди Джанфранческо отметил, что проведение Недели итальянской кухни проводится в очень ответственный момент, так как в настоящее время активно продвигается включение итальянской кухни в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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