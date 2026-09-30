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    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию

    Kультурная политика
    • 30 сентября, 2026
    • 19:48
    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию

    Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию.

    Как сообщает Report, об этом посол Колумбии в Азербайджане Нельси Ракель Мунар Харамио заявила на открытии выставки "Искусство тамо: колумбийская ремесленная традиция в Азербайджане".

    "Наши две страны объединяет глубокое уважение к культурному наследию, понимание того, сколько времени и труда требуется для создания красоты вручную, и вера в то, что искусство способно объединять людей, находящихся за океанами друг от друга", - сказала дипломат.

    Она также рассказала о значении искусства тамо - техники создания тонкой инкрустации, которая зародилась в XVI веке на юге Колумбии.

    По ее словам, в то время мастера начали использовать материалы, остававшиеся после сбора урожая, - стебли и солому пшеницы и ячменя. Впоследствии из этих простых природных материалов стали создавать уникальные изделия ручной работы, отражающие богатство флоры и фауны, символы коренных народов и пейзажи Анд.

    "Эти изделия несут в себе культурное наследие региона Нариньо. Они являются символом стойкости сельских и коренных общин, мудрости, передаваемой из поколения в поколение, а также мастерства, сохранившегося со времен колониальной эпохи", - сказала посол.

    Отметим, что выставка "Искусство тамо: колумбийская ремесленная традиция в Азербайджане" продлится до 4 октября.

    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию
    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию
    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию
    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию
    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию
    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию

    Нельси Ракель Мунар Харамио Культурное наследие Азербайджано-колумбийские отношения
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