Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию

Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию.

Как сообщает Report, об этом посол Колумбии в Азербайджане Нельси Ракель Мунар Харамио заявила на открытии выставки "Искусство тамо: колумбийская ремесленная традиция в Азербайджане".

"Наши две страны объединяет глубокое уважение к культурному наследию, понимание того, сколько времени и труда требуется для создания красоты вручную, и вера в то, что искусство способно объединять людей, находящихся за океанами друг от друга", - сказала дипломат.

Она также рассказала о значении искусства тамо - техники создания тонкой инкрустации, которая зародилась в XVI веке на юге Колумбии.

По ее словам, в то время мастера начали использовать материалы, остававшиеся после сбора урожая, - стебли и солому пшеницы и ячменя. Впоследствии из этих простых природных материалов стали создавать уникальные изделия ручной работы, отражающие богатство флоры и фауны, символы коренных народов и пейзажи Анд.

"Эти изделия несут в себе культурное наследие региона Нариньо. Они являются символом стойкости сельских и коренных общин, мудрости, передаваемой из поколения в поколение, а также мастерства, сохранившегося со времен колониальной эпохи", - сказала посол.

Отметим, что выставка "Искусство тамо: колумбийская ремесленная традиция в Азербайджане" продлится до 4 октября.