Посол: Азербайджан и Япония активно работают над проектами в области зеленой энергии

Азербайджан и Япония активно работают над рядом совместных проектов в области "зеленой энергии".

Азербайджан и Япония активно работают над рядом совместных проектов в области "зеленой энергии".

Об этом Report заявил посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада на мероприятии, посвященном японской культуре.

"Вот уже 30 лет между Азербайджаном и Японией установлены прекрасные дипломатические отношения как в политической, так и в экономической сферах",- сказал он.

По словам посла, до недавнего времени отношения между двумя странами развивались в большей степени в нефтегазовой сфере, сейчас же больше внимания уделяется сфере "зеленой энергии", сельскому хозяйству, логистике и т.д.

Д.Вада также подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие поспособствует углублению культурного сотрудничества между двумя странами.