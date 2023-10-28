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Посол: Азербайджан и Япония активно работают над проектами в области зеленой энергии

Посол: Азербайджан и Япония активно работают над проектами в области зеленой энергии Азербайджан и Япония активно работают над рядом совместных проектов в области "зеленой энергии".
Kультурная политика
28 октября 2023 г. 15:40
Посол: Азербайджан и Япония активно работают над проектами в области зеленой энергии

Азербайджан и Япония активно работают над рядом совместных проектов в области "зеленой энергии".

Об этом Report заявил посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада на мероприятии, посвященном японской культуре.

"Вот уже 30 лет между Азербайджаном и Японией установлены прекрасные дипломатические отношения как в политической, так и в экономической сферах",- сказал он.

По словам посла, до недавнего времени отношения между двумя странами развивались в большей степени в нефтегазовой сфере, сейчас же больше внимания уделяется сфере "зеленой энергии", сельскому хозяйству, логистике и т.д.

Д.Вада также подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие поспособствует углублению культурного сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке Envoy: Azerbaijan, Japan actively working on green energy projects
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan və Yaponiya “yaşıl enerji” ilə bağlı layihələr üzərində fəal işləyir”

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