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О состоянии здоровья кинорежиссера Рамиза Азизбекова рассказала его дочь

О состоянии здоровья кинорежиссера Рамиза Азизбекова рассказала его дочь Обнародованы последние данные о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Рамиза Азизбекова.
Kультурная политика
7 июня 2021 г. 13:15
О состоянии здоровья кинорежиссера Рамиза Азизбекова рассказала его дочь
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Обнародована информация о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Рамиза Азизбекова.

Дочь кинорежиссера Хадиджа Азизбекова сообщила Report о том, что состояние ее отца остается стабильно тяжелым.

"Состояние моего отца остается неизменным. Продолжается его лечение в реанимационном отделении. Врачи делают все возможное. Из-за наличия у отца сопутствующих болезней они не могут ничего сказать со стопроцентной точностью. В целом, его состояние считается тяжелым", - сказала она.

72-летний народный артист размещен в больницу модульного типа в поселке Зыг, где получает лечение от коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Ramiz Əzizbəylinin son durumu açıqlanıb

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