О состоянии здоровья кинорежиссера Рамиза Азизбекова рассказала его дочь

Обнародованы последние данные о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Рамиза Азизбекова.

Обнародована информация о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Рамиза Азизбекова.

Дочь кинорежиссера Хадиджа Азизбекова сообщила Report о том, что состояние ее отца остается стабильно тяжелым.

"Состояние моего отца остается неизменным. Продолжается его лечение в реанимационном отделении. Врачи делают все возможное. Из-за наличия у отца сопутствующих болезней они не могут ничего сказать со стопроцентной точностью. В целом, его состояние считается тяжелым", - сказала она.

72-летний народный артист размещен в больницу модульного типа в поселке Зыг, где получает лечение от коронавируса.