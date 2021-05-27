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Народный артист Азербайджана госпитализирован с COVID-19

Народный артист Азербайджана госпитализирован с COVID-19 Врачи говорят, что его состояние уже нормализировалось
Kультурная политика
27 мая 2021 г. 12:01
Народный артист Азербайджана госпитализирован с COVID-19
Рамиз Азизбейли
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Народный артист Азербайджана, кинорежиссер Рамиз Азизбейли заразился COVID-19.

Как сообщает Report, 72-летний народный артист помещен в расположенный в поселке Зыг госпиталь модульного типа, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Супруга народного артиста Зумруд Азизбейли сообщила Report, что Р.Азизбейли уже 5-6 дней находится на лечении в больнице:

"У моей старшей дочери тоже COVID-19, и она лежит в больнице вместе с отцом. Рамиз настолько ослаб, что его нельзя оставлять одного. Врачи говорят, что его состояние уже нормализировалось. Он получает лечение в палате, не в реанимации".

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Версия на азербайджанском языке Ramiz Əzizbəyli COVID-19-a yoluxub, xəstəxanaya yerləşdirilib

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