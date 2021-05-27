Народный артист Азербайджана госпитализирован с COVID-19

Врачи говорят, что его состояние уже нормализировалось

Народный артист Азербайджана, кинорежиссер Рамиз Азизбейли заразился COVID-19.

Как сообщает Report, 72-летний народный артист помещен в расположенный в поселке Зыг госпиталь модульного типа, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Супруга народного артиста Зумруд Азизбейли сообщила Report, что Р.Азизбейли уже 5-6 дней находится на лечении в больнице:

"У моей старшей дочери тоже COVID-19, и она лежит в больнице вместе с отцом. Рамиз настолько ослаб, что его нельзя оставлять одного. Врачи говорят, что его состояние уже нормализировалось. Он получает лечение в палате, не в реанимации".