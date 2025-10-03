Подведены итоги 7-го Бакинского международного архитектурного конкурса
Kультурная политика
- 03 октября, 2025
- 01:40
В Баку 2 октября состоялась торжественная церемония, посвященная подведению итогов VII Международного конкурса архитектуры.
Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.
