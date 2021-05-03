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Подготовлен документальный фильм "Гейча - утраченная родина"

Подготовлен документальный фильм "Гейча - утраченная родина" Подготовлен новый документальный фильм о Гейчинском махале
Kультурная политика
3 мая 2021 г. 00:26
Подготовлен документальный фильм Гейча - утраченная родина

Подготовлен новый документальный фильм о Гейчинском махале.

Как передает Report, фильм под названием "Гейча - утраченная родина" создан Центром информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах" при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В нем рассказывается об истории Гейчинского махала, о том, насколько он был важен для азербайджанского народа. Особое внимание уделяется ценностям, которые этот регион придает нашей культуре, истории.

В фильме подробно рассказывается о политике переселения армян в Гейчинский махал, а также о претензиях армян на эти земли после ее заселения.

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Версия на азербайджанском языке “Göyçə - itirilmiş Vətən” adlı sənədli film hazırlanıb

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