Подготовлен документальный фильм "Гейча - утраченная родина"

Подготовлен новый документальный фильм о Гейчинском махале

Подготовлен новый документальный фильм о Гейчинском махале.

Как передает Report, фильм под названием "Гейча - утраченная родина" создан Центром информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах" при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В нем рассказывается об истории Гейчинского махала, о том, насколько он был важен для азербайджанского народа. Особое внимание уделяется ценностям, которые этот регион придает нашей культуре, истории.

В фильме подробно рассказывается о политике переселения армян в Гейчинский махал, а также о претензиях армян на эти земли после ее заселения.