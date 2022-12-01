По инициативе Азербайджана шелководство внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Как передает Report со ссылкой пресс-службу организации, номинация была принята на 17-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Заявка была номинирована Азербайджаном, Афганистаном, Ираном, Таджикистаном, Турцией, Туркменистаном и Узбекистаном.
Новый элемент включен в Список нематериального наследия— ЮНЕСКО ️ #Образование #Наука #Культура (@UNESCO_russian)
#ЮНЕСКО:
Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества
Поздравляем ,, , , , , !
#НематериальноеНаследие #ЖивоеНаследие pic.twitter.com/s8QX3fPwZV December 1, 2022