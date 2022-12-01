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По инициативе Азербайджана шелководство внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО

По инициативе Азербайджана шелководство внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества введен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Kультурная политика
1 декабря 2022 г. 16:26
По инициативе Азербайджана шелководство внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report со ссылкой пресс-службу организации, номинация была принята на 17-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Заявка была номинирована Азербайджаном, Афганистаном, Ираном, Таджикистаном, Турцией, Туркменистаном и Узбекистаном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ipəkçilik UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib
Версия на английском языке Sericulture put on UNESCO's intangible heritage list at Azerbaijan's initiative

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