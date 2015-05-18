​Первой леди Азербайджана вручили документ, подтверждающий внесение ремесла по изготовлению кялагаи в список ЮНЕСКО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая на открытии в Баку III Всемирного форума по межкультурному диалогу под девизом "Поделимся культурами ради совместной безопасности" выступила гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Как сообщает Report, М.Бокова вручила первой леди, послу доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой документ, подтверждающий внесение азербайджанского ремесла по изготовлению кялагаи в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На мероприятии международные партнерские организации были награждены символом форума.

Отметим, что на церемонии открытия форума принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева. Глава государства выступил с речью. Кроме того, прозвучали выступления верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Нассира Абдулазиз аль-Нассера, гендиректора ЮНЕСКО Ирины Боковой, генсекретаря Организации исламского сотрудничества Ияда бин Амина Мадани, гендиректора ИСЕСКО Абдульазиза бин Османа аль-Тувейджри.

Затем советник генсекретаря по туризму и миру Всемирной организации туризма ООН, региональный директор по Среднему Востоку Амр Абдель Гаффар зачитал поздравительное письмо генсека Всемирной организации туризма Талеба Рифаи.

После церемонии состоялась презентация книги "Согласимся с отличиями", изданной ЮНЕСКО и британским издательством "Tudor Rose" по случаю Международного десятилетия сближения культур.