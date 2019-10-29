Отреставрированы ворота Гоша Гала

Завершены восстановительно-консервационные работы над воротами Гоша Гала в Ичеришехер.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"Большая часть восстановительных работ была выполнена известной австрийской компанией Atelier Erich Pummer GmbH. В этом году компанией успешно выполнены восстановительно-консервационные работы над воротами Гоша Гала, имеющими большое значение не только для Ичеришехер, но и для всей истории Азербайджана.

Работы по восстановлению и реставрации были начаты в первую очередь с внутренней стороны ворот, а после проведены на внешней стороне, включая два зубца".

Отметим, что в целом крепостные ворота в последний раз были полностью отреставрированы в 1952-1957 годы. В более чем полувековой период исторический памятник не реставрировался, только в 2011-2012 годы управлением был отреставрирован 150-метровый отрезок крепостных ворот в северо-западном направлении.