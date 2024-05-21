Спикер парламента Латвии: Надеюсь, что жемчужина Кавказа - Шуша быстро возродится

Спикер парламента Латвии Дайга Миериня, находящаяся с визитом в Азербайджане, выразила надежду на то, что жемчужина Кавказа - город Шуша возродится в кратчайшие сроки.

Спикер парламента Латвии Дайга Миериня, находящаяся с визитом в Азербайджане, выразила надежду на то, что жемчужина Кавказа - город Шуша возродится в кратчайшие сроки.

Как передает Report, об этом спикер парламента Латвии заявила в ходе презентации культурного наследия Латвии в Азербайджане "Юлий Страуме -150: Орнаменты через культуры", посвященной 150-летию латвийского художника по текстилю Юлия Страуме.

"У меня была возможность посетить Карабахский регион, эта поездка была очень эмоциональной и трогательной. Наш художник Юлий Страуме жил в этом регионе и преподавал в школе. Я искренне надеюсь, что жемчужина Кавказа - Шуша возродится в кратчайшие сроки",- сказала она.

По словам спикера, формально в этом году отмечается 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Латвией и Азербайджаном.

"Но, оглядываясь назад, можно сказать, что наши культурные связи имеют гораздо более давнюю историю. Открытие этой выставки - это еще одно свидетельство нашего сотрудничества в этой области", - добавила Миериня.