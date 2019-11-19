Отметили 70-летие города Сумгайыт - ФОТО

Прошло мероприятие по случаю 70-летия получения Сумгайытом статуса города.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, на мероприятии присутствовали официальные лица, депутаты, послы зарубежных стран, представители городов-побратимов, а также тысячи местных жителей.
Юбилейные мероприятия начались утром на проспекте Азербайджана напротив ИВ города Сумгайыт.
Позже с участием известных мастеров искусств напротив Сумгайытского государственного драматического театра состоялся концерт. Юбилейные мероприятия завершились салютом.
Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 70-летнего юбилея города Сумгайыт.
Valeh DadaşovАвтор новости