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Отметили 70-летие города Сумгайыт - ФОТО

Отметили 70-летие города Сумгайыт - ФОТО

Прошло мероприятие по случаю 70-летия получения Сумгайытом статуса города.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, на мероприятии присутствовали официальные лица, депутаты, послы зарубежных стран, представители городов-побратимов, а также тысячи местных жителей. 

Юбилейные мероприятия начались утром на проспекте Азербайджана напротив ИВ города Сумгайыт.

Позже с участием известных мастеров искусств напротив Сумгайытского государственного драматического театра состоялся концерт. Юбилейные мероприятия завершились салютом.  

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 70-летнего юбилея города Сумгайыт. 

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