Отметили 70-летие города Сумгайыт - ФОТО

Отметили 70-летие города Сумгайыт - ФОТО

19 ноября, 2019 13:51

https://report.az/storage/news/5e6240f70f99fac7eb5d002aa6e218d3/1e36f863-8df9-4a06-9967-ceeaf77a9b8e_292.jpg Прошло мероприятие по случаю 70-летия получения Сумгайытом статуса города. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, на мероприятии присутствовали официальные лица, депутаты, послы зарубежных стран, представители городов-побратимов, а также тысячи местных жителей. Юбилейные мероприятия начались утром на проспекте Азербайджана напротив ИВ города Сумгайыт. Позже с участием известных мастеров искусств напротив Сумгайытского государственного драматического театра состоялся концерт. Юбилейные мероприятия завершились салютом. Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 70-летнего юбилея города Сумгайыт.