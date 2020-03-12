Отложено открытие памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Отложено открытие памятника крупному азербайджанскому меценату, просветителю и общественному деятелю Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил народный художник Ханлар Ахмедов, работающий над изготовлением памятника Г.З.Тагиеву.

По его словам, вылитый из бронзы памятник, который будет установлен в центре Баку перед станцией метро "Ичеришехер", находится в данный момент в мастерской: "Открытие памятника отложено. Как вы знаете, из-за коронавируса в Азербайджане отменены все массовые мероприятия. По этой же причине неизвестно точное время открытия памятника. Еще не построен и постамент для памятника".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта 2020 года подписал распоряжение об установке памятника меценату и благотворителю Гаджи Зейналабдину Тагиеву.