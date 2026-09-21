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    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате

    Kультурная политика
    • 21 сентября, 2026
    • 13:41
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате

    Средневековая крепость Рамана начала работать в новом музейном формате: археологические находки, интерактивные экраны, анимация и иммерсивные проекции позволяют посетителям не только узнать историю памятника, но и погрузиться в атмосферу той эпохи.

    Как сообщает Report, обновленная музейная концепция действует с 21 сентября и объединена общей идеей "Окно в историю".

    Участникам организованного в крепость медиатура представили новые технологии, электронные информационные панели и другие элементы интерьера.

    Экспозиция, маршруты движения посетителей и инфраструктурные решения разработаны с учетом историко-архитектурных особенностей крепости. Концепция предполагает не только сохранение старинной архитектуры, но и создание условий, позволяющих современному посетителю почувствовать и пережить историю.

    Новые архитектурные и дизайнерские элементы внутри крепости созданы под влиянием ее исторического облика. В формах витрин, подиумов, электронных панелей и другого экспозиционного оборудования повторяются характерные черты крепости Рамана, переосмысленные языком современного дизайна.

    Важную часть экспозиции составляют предметы материальной культуры, обнаруженные во время археологических раскопок на территории крепости в 2024-2026 годах.

    Важной частью экспозиции стали и реконструкционные макеты, отражающие этапы архитектурного развития крепости. Они созданы на основе исторических источников, археологических исследований и архитектурного анализа и позволяют представить, как сооружение выглядело в различные периоды.

    Экспозицию дополняют исторические карты, архитектурные схемы, иллюстрации и реконструкционные изображения. Информационные материалы представлены на азербайджанском и английском языках.

    Терраса на крыше крепости Рамана служит не только панорамной смотровой площадкой, но и логическим продолжением экспозиции. Установленная здесь скульптурная композиция "Пламя" символизирует историческую и культурную значимость крепости, а также ее роль в древней оборонительной системе.

    Прилегающая к музею территория также реорганизована в рамках единой архитектурной концепции.

    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате
    Окно в историю: крепость Рамана открыта в новом музейном формате

    Крепость Рамана Музей
    Фото
    Ramana Qəsri yeni muzey konsepsiyası ilə fəaliyyətə başlayıb
    Фото
    Window into history: Ramana Fortress opens in new museum format

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