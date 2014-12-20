Представитель минкультуры: К сожалению, на хороших и серьезных фильмах бывает мало зрителей

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "В азербайджанском кинематографе в последние годы происходит некое оживление. Участие наших фильмов на престижных кинофестивалях и получение различных премий, тому яркий пример. На крупных кинофестивалях мы завоевываем призы, а внутри страны зрителей становится меньше".

Об этом Report сообщил завсектором отдела кино министерства культуры и туризма Юсиф Шейхов.

Он отметил, что серьезные фильмы не рассчитаны на широкую зрительскую аудиторию: "К сожалению, на хороших и серьезных фильмах бывает мало зрителей. Поэтому ожидать от этих фильмов тот же успех, что и от коммерческих было бы неправильным. Коммерческие фильмы бывают выгодными с материальной точки зрения, однако нельзя считать подобные фильмы серьезными произведениями искусства. С этой точки зрения, каждый фильм имеет свое предназначение".

Юсиф Шейхов подчеркнул важность формирования у азербайджанского зрителя культуры посещения кинотеатра.

"К сожалению, азербайджанский зритель любит смотреть наши фильмы больше по телевизору. Нужно приучить азербайджанского зрителя посещать кинотеатр. В последние годы в этом направлении предпринимаются серьезные шаги. В ближайшем будущем любители отечественных фильмов будут смотреть их в кинотеатрах".