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    Одиннадцатиметровая роза в Шамахы посвящена постоянству любви

    Kультурная политика
    • 18 сентября, 2026
    • 14:12
    Одиннадцатиметровая роза в Шамахы посвящена постоянству любви

    Одиннадцатиметровая композиция в виде розы "Любовь вопреки всему", установленная в комплексе "Насими баглары" в Шамахы, посвящена постоянству любви. Ее детали символизируют жизнь и внутренний мир человека.

    Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом соавтор композиции Сабит Заманов заявил журналистам в рамках медиатура по следам президента.

    По словам Заманова, над ней работали три скульптора.

    "Одиннадцатиметровая роза ассоциируется с любовью, жизнью и внутренним миром человека. Отделяющийся от нее бутон символизирует новую жизнь, начало будущего", - пояснил он.

    Заманов рассказал, что на листьях розы расположены фигуры двух ангелов, каждая из которых несет свой смысл.

    "Один ангел олицетворяет любовь, жизнь и красоту, другой - своенравие, свободный дух и противоречия. Главная идея проекта - передать мысль о постоянстве любви", - отметил соавтор композиции.

    Насими баглары Шамахы
    Фото
    Sabit Zamanov: "Hər şeyə rəğmən sevgi" gül kompozisiyası həyatı assosiasiya edir
    Фото
    Eleven-meter rose in Shamakhi dedicated to constancy of love

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