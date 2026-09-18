Одиннадцатиметровая роза в Шамахы посвящена постоянству любви

Одиннадцатиметровая композиция в виде розы "Любовь вопреки всему", установленная в комплексе "Насими баглары" в Шамахы, посвящена постоянству любви. Ее детали символизируют жизнь и внутренний мир человека.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом соавтор композиции Сабит Заманов заявил журналистам в рамках медиатура по следам президента.

По словам Заманова, над ней работали три скульптора.

"Одиннадцатиметровая роза ассоциируется с любовью, жизнью и внутренним миром человека. Отделяющийся от нее бутон символизирует новую жизнь, начало будущего", - пояснил он.

Заманов рассказал, что на листьях розы расположены фигуры двух ангелов, каждая из которых несет свой смысл.

"Один ангел олицетворяет любовь, жизнь и красоту, другой - своенравие, свободный дух и противоречия. Главная идея проекта - передать мысль о постоянстве любви", - отметил соавтор композиции.