Одиннадцатиметровая роза в Шамахы посвящена постоянству любви
- 18 сентября, 2026
- 14:12
Одиннадцатиметровая композиция в виде розы "Любовь вопреки всему", установленная в комплексе "Насими баглары" в Шамахы, посвящена постоянству любви. Ее детали символизируют жизнь и внутренний мир человека.
Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом соавтор композиции Сабит Заманов заявил журналистам в рамках медиатура по следам президента.
По словам Заманова, над ней работали три скульптора.
"Одиннадцатиметровая роза ассоциируется с любовью, жизнью и внутренним миром человека. Отделяющийся от нее бутон символизирует новую жизнь, начало будущего", - пояснил он.
Заманов рассказал, что на листьях розы расположены фигуры двух ангелов, каждая из которых несет свой смысл.
"Один ангел олицетворяет любовь, жизнь и красоту, другой - своенравие, свободный дух и противоречия. Главная идея проекта - передать мысль о постоянстве любви", - отметил соавтор композиции.