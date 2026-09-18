İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Sabit Zamanov: "Hər şeyə rəğmən sevgi" gül kompozisiyası həyatı assosiasiya edir

    Mədəniyyət siyasəti
    • 18 sentyabr, 2026
    • 13:52
    Sabit Zamanov: Hər şeyə rəğmən sevgi gül kompozisiyası həyatı assosiasiya edir

    "Hər şeyə rəğmən sevgi" gül kompozisiyası həyatı və insanın daxili aləmini assosiasiya edir.

    "Report"un Prezidentin izi ilə Şamaxıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Nəsimi bağları" kompleksində ucaldılmış "Hər şeyə rəğmən sevgi" gül kompozisiyasının həmmüəllifi Sabit Zamanov deyib.

    Onun sözlərinə görə, layihənin əsas ideyası sevginin daimiliyinin təlqin olunmasıdır:

    "Bu kompozisiya üzərində üç heykəltaraş çalışıb. 11 metrlik gül kompozisiyası sevgini, həyatı və insanın daxili aləmini assosiasiya eləyir. Qızılgüldən ayrılan tumurcuq yeni həyatı, gələcəyin başlanğıcını göstərir. Yarpaqlar üzərindəki iki mələkdən biri sevgini, həyatı, gözəlliyi, digəri isə şıltaqlığı, azad ruhu və ziddiyyətləri göstərir. Layihənin əsas ideyası sevginin daimiliyinin təlqin olunmasıdır".

    Heykəl Kompozisiya Şamaxı
    Foto
    Одиннадцатиметровая роза в Шамахы посвящена постоянству любви
    Foto
    Eleven-meter rose in Shamakhi dedicated to constancy of love

    Son xəbərlər

    15:05

    Hacıqabulda "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" mövzusunda panel müzakirəsi olacaq

    ASK
    15:05
    Foto

    Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə növbəti genişmiqyaslı konfrans İsmayıllıda keçirilib

    Daxili siyasət
    15:00

    Ələt Azad İqtisadi Zonasının Səlahiyyətli Qurumunun nümayəndə heyəti Malayziyaya işgüzar səfər edəcək

    İnfrastruktur
    14:59

    "Sizin Lombard"ın istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    14:44

    Fitso xəstəlik səbəbindən Ukraynaya səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    14:43
    Foto

    Laçında uşaqlar üçün tibbi müayinələr keçirilib

    Sağlamlıq
    14:40

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    14:39

    AK rəhbəri Qərbi Balkanlar üzrə tura çıxacaq

    Digər ölkələr
    14:37
    Foto

    AFFA və Pakistan Futbol Federasiyası arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti