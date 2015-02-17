​Обсуждены вопросы создания совместных туристических маршрутов между Азербайджаном и Дагестаном

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня министр культуры и туризма Азербайджана принял в Губе российскую делегацию во главе с министром культуры Республики Дагестан РФ Заремой Бутаевой и ректором Московского государственного института культуры Татьяной Кузнецовой, прибывшую с визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

На встрече обсуждены вопросы развития сотрудничества между Республикой Дагестан и Азербайджаном в области культуры и туризма.

Обсуждены также вопросы создания совместных туристических маршрутов между Азербайджаном и Дагестаном.