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    ​Обсуждены вопросы создания совместных туристических маршрутов между Азербайджаном и Дагестаном

    Абульфас Гараев принял в Губе российских гостей

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня министр культуры и туризма Азербайджана принял в Губе российскую делегацию во главе с министром культуры Республики Дагестан РФ Заремой Бутаевой и ректором Московского государственного института культуры Татьяной Кузнецовой, прибывшую с визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

    На встрече обсуждены вопросы развития сотрудничества между Республикой Дагестан и Азербайджаном в области культуры и туризма.

    Обсуждены также вопросы создания совместных туристических маршрутов между Азербайджаном и Дагестаном. 

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