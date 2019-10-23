Немецкий ученый: Необходимо больше популяризировать наследие Насими на Западе

"Необходимо больше популяризировать наследие Насими на Западе".

Об этом французскому бюро Report заявил немецкий ученый, известный насимивед Михаэль Хесс.

Ученый рассказал, что взялся за исследование творчества Насими десять лет назад: "Поначалу язык Насими давался мне нелегко. Но в его поэзии явственно ощущалась мощь и сила. Гонения, которым подвергался Насими, и его казнь лишь усиливают интерес к творчеству поэта на Западе. Чтобы лучше постичь эту древнюю и богатую поэзию, я постарался в совершенстве овладеть азербайджанским языком".

По словам Михаэля Хесса, студенты европейских университетов с большим увлечением изучают философию Насими: "Мои студенты с большим интересом постигают творческое наследие Насими. С одной стороны, творчеству поэта присущи особый колорит и элегантность, а с другой, его личность уникальна тем, что он, вопреки всем препонам, нашел путь к сердцам людей. Посредством творчества Насими на Западе в том числе удается исследовать традиции толерантности в Азербайджане и пропагандировать их на Западе".