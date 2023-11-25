Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева

Новым директором Дворца Гейдара Алиева назначен Ильхам Гасымов.

Новым директором Дворца Гейдара Алиева назначен Ильхам Гасымов.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, соответствующий приказ подписал министр культуры Адиль Керимов.

Ильхам Закир оглу Гасымов родился в 1977 году. В 1998 году окончил Азербайджанский технический университет.

В 1992-1996 годах был членом "Клуба веселых и находчивых" (КВН). В 1994-1995 годах становился победителем межвузовского чемпионата КВН.

В 1999-2000 годах Гасымов работал на ABA TV (Azerbaijan Brodcasting Agency) в качестве автора, режиссера и ведущего проектов. С 2000 года занимался созданием различных телепроектов, организацией театральных постановок, концертных программ и рекламных проектов.