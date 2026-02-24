Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден "Гейдар Алиев"

    Kультурная политика
    • 24 февраля, 2026
    • 14:59
    Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден Гейдар Алиев

    Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев посетил народного поэта Наримана Гасанзаде и вручил ему орден "Гейдар Алиев", присужденный за исключительные заслуги в развитии национальной культуры.

    Как сообщает Report, Самир Нуриев передал Нариману Гасанзаде приветствия и искренние поздравления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой по случаю его 95-летнего юбилея.

    В ходе встречи были особо подчеркнуты вклад Наримана Гасанзаде в азербайджанскую литературу, его многолетние заслуги в пропаганде национально-духовных ценностей. Отмечено, что его многогранное творчество и общественная деятельность внесли значительный вклад в обогащение азербайджанской литературы и культуры, сыграли важную роль в формировании молодого поколения в духе патриотизма.

    Народный поэт выразил глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за большое внимание и заботу, высоко оценил государственную поддержку сохранению национально-духовных ценностей и культурного наследия, а также лиц, имеющих заслуги в развитии культуры, искусства и других сфер.

    Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 18 февраля народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде награжден орденом "Гейдар Алиев".

