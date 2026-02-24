İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə "Heydər Əliyev" ordeni təqdim edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 24 fevral, 2026
    • 14:31
    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib

    Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq, mədəniyyətin inkişafında müstəsna xidmətlərinə görə "Heydər Əliyev" ordeni ilə təltif edilmiş Xalq şairi Nəriman Həsənzadəni evində ziyarət edib və ali mükafatı ona təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, Samir Nuriyev 95 illik yubileyi münasibətilə Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın salamlarını və səmimi təbriklərini Nəriman Həsənzadəyə çatdırıb.

    Görüş zamanı Nəriman Həsənzadənin Azərbaycan ədəbiyyatına verdiyi töhfələr, milli-mənəvi dəyərlərin təbliği istiqamətində uzun illər ərzində göstərdiyi xidmətlər xüsusi vurğulanıb. Bildirilib ki, onun çoxşaxəli yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin zənginləşməsinə mühüm töhfə verib, gənc nəsillərin vətənpərvərlik ruhunda formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayıb.

    Xalq şairi göstərilən yüksək diqqətə və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya dərin minnətdarlığını ifadə edib, milli-mənəvi dəyərlərimizin, mədəni irsimizin qorunub saxlanmasına, mədəniyyət, incəsənət və digər sahələrin inkişafında xidməti olan şəxslərə dövlət dəstəyini yüksək qiymətləndirib.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin fevralın 18-də imzaladığı sərəncamla Azərbaycanın Xalq şairi Nəriman Həsənzadə "Heydər Əliyev" ordeni ilə təltif edilib.

    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib
    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib
    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib
    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib
    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib
    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib
    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib
    Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə Heydər Əliyev ordeni təqdim edilib
    Nəriman Həsənzadə İlham Əliyev
    Foto
    Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден "Гейдар Алиев"

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Sənaye
    15:19

    Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    15:08
    Foto

    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib

    Futbol
    15:07

    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    15:05

    Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    15:03

    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    15:00

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilmə qaydası müəyyənləşir

    Milli Məclis
    15:00

    Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib

    Digər ölkələr
    14:56

    Qırğızıstan Prezidenti baş nazirin müavinini vəzifəsindən azad edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti