​Народный артист Азербайджана Ялчин Рзазаде выписан из больницы

Помещенный из-за проблем со здоровьем в Центральную больницу моряков народный артист Азербайджана, певец Ялчин Рзазаде был выписан домой.

Об этом сообщили Report в больнице.

Сын Я.Рзазаде Юсиф Рзазаде сообщил Report о том, что его отец в настоящее время находится дома: "Состояние здоровья отца не очень хорошее, у него проблемы с желчным пузырем. Наряду с этим у него выявлены некоторые проблемы с желудком. Ждем результатов анализов, после их получения мы примем окончательное решение относительно здоровья моего отца. Я полагаю, что понадобится проведение операции".

Отметим, что вчера из-за проблем со здоровьем 73-летний Я.Рзазаде был госпитализирован в Центральную больницу моряков.