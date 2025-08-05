Началась реставрация Мавзолея Момине Хатун

Началась реставрация Мавзолея Момине Хатун

Начались работы по реставрации Мавзолея Момине Хатун.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в соответствии с соглашением, подписанным между Министерством культуры Нахчыванской АР и австрийской Atelier Erich Pummer GmbH, 5 августа рабочая группа компании прибыла в Нахчыван.

Памятник будет восстановлен в соответствии с первозданным видом с сохранением историчности. Компания уже приступила к работам по строительству соответствующей инфраструктуры на территории мавзолея.

Отметим, что 22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реставрации и консервации историко-архитектурного памятника мирового значения - мавзолея Момине Хатун, расположенного в городе Нахчыване. Согласно документу, на эти цели из резервного фонда президента Кабинету министров Нахчыванской АР первоначально выделен 1 млн манатов.