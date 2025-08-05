О нас

Началась реставрация Мавзолея Момине Хатун

Началась реставрация Мавзолея Момине Хатун Началась реставрация Мавзолея Момине Хатун
Kультурная политика
5 августа 2025 г. 17:15
Началась реставрация Мавзолея Момине Хатун

Начались работы по реставрации Мавзолея Момине Хатун.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в соответствии с соглашением, подписанным между Министерством культуры Нахчыванской АР и австрийской Atelier Erich Pummer GmbH, 5 августа рабочая группа компании прибыла в Нахчыван.

Памятник будет восстановлен в соответствии с первозданным видом с сохранением историчности. Компания уже приступила к работам по строительству соответствующей инфраструктуры на территории мавзолея.

Отметим, что 22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реставрации и консервации историко-архитектурного памятника мирового значения - мавзолея Момине Хатун, расположенного в городе Нахчыване. Согласно документу, на эти цели из резервного фонда президента Кабинету министров Нахчыванской АР первоначально выделен 1 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоRestoration of Momine Khatun Mausoleum begins
Версия на азербайджанском языке ФотоMöminə xatun türbəsinin bərpasına başlanılıb

Экслюзивные новости

Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi