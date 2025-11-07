На "Советской" под госохрану возьмут более 100 исторических строений
Kультурная политика
- 07 ноября, 2025
- 13:51
В районе "Советская" в Баку определены объекты, которые будут находиться под государственной охраной.
Как сообщает Report, 73 строения уже внесены в государственный реестр памятников.
Кроме того, на основании заключения Экспертного совета и Национальной академии наук Азербайджана принято решение о присвоении статуса историко-архитектурных памятников еще 33 зданиям.
Таким образом, общее число охраняемых объектов составит 106, из которых 96 - это жилые дома, а 10 - здания различного назначения.
Среди них - 3 бани, 3 мечети, 1 церковь, а также 3 объекта общественного питания и обслуживания.
Последние новости
14:33
Венгрия закупит ядерное топливо и технологии хранения отработавшего топлива у СШАДругие страны
14:32
Эрдоган: Турция гордится достигнутым Азербайджаном прогрессомВнешняя политика
14:21
Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с 5-й годовщиной ПобедыВнешняя политика
14:18
Сахиль Бабаев: Уровень освоения субвенций и субсидий муниципалитетами крайне низокФинансы
14:12
Швеция заявила об участии в операции НАТО Eastern SentryДругие страны
14:10
Фонд ОПЕК: ВЭС Хызы-Абшерон - важный шаг Азербайджана к энергопереходуЭнергетика
14:02
Минфин: В Азербайджане действует механизм использования сверхплановых налоговых сборовФинансы
14:01
Минэкономики: Азербайджан не отменяет налоговые льготы полностьюФинансы
13:51