    На "Советской" под госохрану возьмут более 100 исторических строений

    Kультурная политика
    • 07 ноября, 2025
    • 13:51
    На Советской под госохрану возьмут более 100 исторических строений

    В районе "Советская" в Баку определены объекты, которые будут находиться под государственной охраной.

    Как сообщает Report, 73 строения уже внесены в государственный реестр памятников.

    Кроме того, на основании заключения Экспертного совета и Национальной академии наук Азербайджана принято решение о присвоении статуса историко-архитектурных памятников еще 33 зданиям.

    Таким образом, общее число охраняемых объектов составит 106, из которых 96 - это жилые дома, а 10 - здания различного назначения.

    Среди них - 3 бани, 3 мечети, 1 церковь, а также 3 объекта общественного питания и обслуживания.

    Лента новостей