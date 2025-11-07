"Sovetski"də dövlət tərəfindən qorunacaq obyektlərin təyinatı məlum olub
Mədəniyyət siyasəti
- 07 noyabr, 2025
- 13:29
"Sovetski" ərazisində dövlət qeydiyyatına alınmış və bundan sonra qeydiyyata alınmasına müsbət rəy verilən abidələrin təyinatı məlum olub.
"Report"un məlumatına görə, ərazidə 73 tikili buna qədər dövlət mühafizəsinə götürülüb.
Ekspert Şurası və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi əsasında isə daha 33 tikiliyə tarixi-memarlıq abidə statusu verilməsi nəzərdə tutulur.
Bu 106 abidənin 96-sı fərdi yaşayış evi, 10-u isə müxtəlif təyinatlı tikililərdir. 10 tikilinin 3-ü hamam, 3-ü məscid, biri kilsə, digər 3-ü isə müxtəlif təyinatlı iaşə obyektidir.
Son xəbərlər
13:59
Ermənistanın sabiq iqtisadiyyat naziri yenidən saxlanılıbRegion
13:54
Sahil Babayev: "Bələdiyyələrin subvensiya və subsidiya vəsaitlərindən istifadə çox aşağıdır"Maliyyə
13:38
İtaliya klubunun futbolçusu "Çelsi"yə transfer oluna bilərFutbol
13:36
Azərbaycanda dəmiryolu və avtomobil yollarının tunelləri üçün layihələndirmə normaları təsdiq edilibİnfrastruktur
13:33
Slovakiyanın müdafiə naziri Bakıda hərbi paradı izləyəcəkDigər
13:32
Nazir müavini: "Vergi güzəştlərinin ləğvindən söhbət getmir"Maliyyə
13:30
Foto
İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
13:29
"Sovetski"də dövlət tərəfindən qorunacaq obyektlərin təyinatı məlum olubMədəniyyət siyasəti
13:29