На международном фестивале в Белграде представили блюда азербайджанской кухни

На международном гастрономическом фестивале Taste of Planet в столице Сербии Белграде представили блюда азербайджанской национальной кухни.

Как сообщает балканское бюро Report, инициатива была реализована Центром азербайджанского языка и культуры при Белградском университете при поддержке посольства Азербайджана в Сербии.

На открытии мероприятия выступил посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде. Он рассказал о значимости представления сербской общественности азербайджанской культуры, богатой национальной кухни и традиций гостеприимства, подчеркнув, что подобные культурные мероприятия вносят вклад в укрепление взаимного знакомства и дружественных связей между двумя народами. Дипломат также обратил внимание, что сегодня в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.

Руководитель Центра азербайджанского языка и культуры, куратор по Сербии Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы при Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана Гюнель Бабанлы в уголке "Традиционные азербайджанские блюда" ознакомила посетителей с культурой застолья и традициями гостеприимства азербайджанского народа.

В рамках мероприятия участникам фестиваля наряду с презентацией видеороликов об истории, природе и культуре Азербайджана были представлены изысканные блюда азербайджанской национальной кухни, такие как фисинджан-плов, довга, ореховое кюкю, долма, пахлава, шякярбура.

Отметим, что фестиваль национальных кухонь, организуемый с 2017 года в Нови-Саде, в этом году впервые прошел в Белграде. Гастрономический фестиваль, проходивший с 18 по 20 сентября под девизом Ukusi sveta na jednom mestu ("Вкусы мира в одном месте"), послужил развитию культурных связей между народами и популяризации богатого наследия стран на международном уровне.