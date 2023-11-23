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На фестивале ”Возвращение в Западный Азербайджан" представлена иреванская кухня

На фестивале ”Возвращение в Западный Азербайджан" представлена иреванская кухня В Нахчыване в рамках фестиваля ”Возвращение в Западный Азербайджан“ организована кулинарная выставка ”Иреванская кухня".
Kультурная политика
23 ноября 2023 г. 15:58
На фестивале ”Возвращение в Западный Азербайджан представлена иреванская кухня

В Нахчыване в рамках фестиваля ”Возвращение в Западный Азербайджан“ организована кулинарная выставка ”Иреванская кухня".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на выставке представлено 40 наименований блюд иреванской кухни, около 50 видов сладостей и варений, около 30 видов сиропов, дошабов, хошабов, около 100 видов фруктов, сухофруктов и овощей, более 50 лекарственных растений, 13 образцов чая.

Отметим, что сегодня в Нахчыване проходит фестиваль ”Возвращение в Западный Азербайджан“ и конгресс под названием ”Путь к возвращению в Западный Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qərbi Azərbaycana qayıdış” festival-konqresdə İrəvan mətbəxi təqdim edilib

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