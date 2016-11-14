На бакинской сцене выступил азербайджанский солист Большого театра

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ На сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета состоялся показ оперы Жоржа Бизе "Кармен".

Как передает Report, спустя два года вновь на бакинскую сцену вышел ведущий солист Государственного академического Большого театра России, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эльчин Азизов.

Впервые для исполнения партии Кармен руководство оперного театра пригласило солистку Вроцлавского оперного театра, лауреата международного конкурса вокалистов Ирину Житинскую.

В спектакле также выступили ведущий солист Украинской национальной оперы, народный артист Украины, лауреат международного конкурса вокалистов Андрей Романенко, артисты Театра оперы и балета - народный артист Азербайджана Али Аскеров, заслуженные артисты Инара Бабаева, Гюльназ Исмаилова, Сабина Асадова, солисты Турал Агасыев и Алиахмед Ибрагимов.

Дирижер - лауреат международного конкурса дирижеров Эйюб Гулиев.