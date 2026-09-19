Мурад Гусейнов: Съезд композиторов популяризирует музыкальное наследие тюркского мира

I Съезд композиторов тюркского мира является пространством международного сотрудничества, способствующим объединению творческого потенциала, поддержке молодых авторов и популяризации богатого музыкального наследия тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра культуры Мурад Гусейнов на I Съезде Союза композиторов тюркского мира, проходящем в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля в Баку.

Он выразил уверенность в том, что съезд внесет важный вклад в зарождение новых идей и произведений, а также в начало долгосрочного творческого сотрудничества.

Отметим, что в Баку в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля проходит I Съезд Союза композиторов тюркского мира. В съезде, проходящем в Союзе композиторов Азербайджана, принимают участие руководители композиторских организаций тюркских государств, музыковеды, деятели культуры и общественной жизни, а также представители медиа.