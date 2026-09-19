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    Murad Hüseynov: Türk Dünyası Bəstəkarlarının Qurultayı yaradıcılıq əməkdaşlığına töhfə verəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 sentyabr, 2026
    • 10:37
    Murad Hüseynov: Türk Dünyası Bəstəkarlarının Qurultayı yaradıcılıq əməkdaşlığına töhfə verəcək

    I Türk Dünyası Bəstəkarlarının Qurultayı yaradıcı potensialları birləşdirməyə, gənc müəllifləri dəstəkləməyə, türk dünyasının zəngin musiqi irsinin təbliğinə töhfə verən beynəlxalq əməkdaşlıq məkanıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Murad Hüseynov Bakıda XVIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində I Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayı zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Nazir müavini qurultayın yeni ideyaların və əsərlərin yaranmasına, eləcə də uzunmüddətli yaradıcılıq əməkdaşlığının başlanmasına mühüm töhfə verəcəyinə inandığını bildirib.

    Qeyd edək ki, Bakıda XVIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində I Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayı keçirilir. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında keçirilən qurultayda türk dövlətlərindən olan bəstəkar təşkilatlarının rəhbər şəxsləri, musiqişünaslar, mədəni-ictimai xadimlər və media mənsubları iştirak edir.

    Murad Hüseynov Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayı Musiqi festivalı
    Мурад Гусейнов: Съезд композиторов популяризирует музыкальное наследие тюркского мира

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