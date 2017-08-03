"Мисс Индонезия" примет участие в индонезийских Днях культуры в Баку

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Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация Дней культуры Индонезии, которые пройдут 9-11 сентября в Баку.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани отметил, что 9 сентября в рамках мероприятий состоятся выступления индонезийских танцоров, а также ожидается присутствие "Мисс Индонезии".

"Затем мы организуем шествие с участием проживающих в Азербайджане индонезийцев и друзей Индонезии", - сказал он.

По его словам, в составе делегации, которая посетит Азербайджан, также будут присутствовать представители бизнес-кругов Индонезии, в связи с чем 11 сентября планируется проведение бизнес-встречи с азербайджанскими коллегами.

Отметим, что это будет второй по счету фестиваль индонезийской культуры в Азербайджане.