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    "Мисс Индонезия" примет участие в индонезийских Днях культуры в Баку

    В составе делегации, которая посетит Азербайджан в сентябре, также будут присутствовать представители бизнес-кругов Индонезии© Report

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация Дней культуры Индонезии, которые пройдут 9-11 сентября в Баку. 

    Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани отметил, что 9 сентября в рамках мероприятий состоятся выступления индонезийских танцоров, а также ожидается присутствие "Мисс Индонезии". 

    "Затем мы организуем шествие с участием проживающих в Азербайджане индонезийцев и друзей Индонезии", - сказал он. 

    По его словам, в составе делегации, которая посетит Азербайджан, также будут присутствовать представители бизнес-кругов Индонезии, в связи с чем 11 сентября планируется проведение бизнес-встречи с азербайджанскими коллегами. 

    Отметим, что это будет второй по счету фестиваль индонезийской культуры в Азербайджане.

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