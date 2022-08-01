Минкультуры ответило на недовольства в связи с фестивалем "Яйлаг"

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев прокомментировал распространившееся в последние дни в обществе недовольство в связи с проведением второго Национального фестиваля "Яйлаг".

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев прокомментировал распространившееся в последние дни в обществе недовольство в связи с проведением второго Национального фестиваля "Яйлаг".

Как передает Report, замминистра сообщил журналистам, что в фестивале приняли участие около 120 тыс. человек.

По его словам, создать инфраструктуру для такого количества людей очень сложно и это нужно учитывать: "Это было комплексное мероприятие. Изменения в программе были связаны с погодными условиями и субъективными вопросами, связанными с иностранными гостями. В любом случае, мероприятия такого большого масштаба для Азербайджана - большая редкость".