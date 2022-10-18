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Минкультуры: Фестивали, на которых представлены армянские фильмы, не являются престижными

Минкультуры: Фестивали, на которых представлены армянские фильмы, не являются престижными "Фестивали, в которых представлены армянские художественные фильмы, не являются престижными".
Kультурная политика
18 октября 2022 г. 16:24
Минкультуры: Фестивали, на которых представлены армянские фильмы, не являются престижными

"Фестивали, в которых представлены армянские художественные фильмы, не являются престижными".

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном сериалу под условным названием "Карабахская Отечественная война", заявил начальник отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа Министерства культуры Руфат Гасанов.

По его словам, если эти фильмы не представлены в фестивалях категории А, то их не стоит воспринимать в качестве серьезной работы: "В ближайшее время на престижном фестивале будет показан фильм Вагифа Мустафаева".

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi: "Ermənistanın çəkdiyi filmlərin iştirak etdiyi festivallar ciddi deyil"

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