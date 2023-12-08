Минкульт Украины: Азербайджан может стать посредником на мировом уровне для наших коллективов

Азербайджан может стать стратегическим посредником на мировом уровне для украинских коллективов.

Азербайджан может стать стратегическим посредником на мировом уровне для украинских коллективов.

Как передает Report , с таким предложением выступил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев на встрече с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

"Министр предложил расширить международное культурное сотрудничество, где Азербайджан может выступить стратегическим посредником для украинских коллективов на мировом уровне", - говорится в релизе ведомства.

На встрече Р.Карандеев также указал на важность сохранения культурного потенциала, особенно для творческих людей, высказал идею обмена между детскими и музейными культурными учреждениями.

Отметим, что и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев 7 декабря встретился с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.