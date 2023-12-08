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Минкульт Украины: Азербайджан может стать посредником на мировом уровне для наших коллективов

Минкульт Украины: Азербайджан может стать посредником на мировом уровне для наших коллективов Азербайджан может стать стратегическим посредником на мировом уровне для украинских коллективов.
Kультурная политика
8 декабря 2023 г. 06:20
Минкульт Украины: Азербайджан может стать посредником на мировом уровне для наших коллективов

Азербайджан может стать стратегическим посредником на мировом уровне для украинских коллективов.

Как передает Report, с таким предложением выступил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев на встрече с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

"Министр предложил расширить международное культурное сотрудничество, где Азербайджан может выступить стратегическим посредником для украинских коллективов на мировом уровне", - говорится в релизе ведомства.

На встрече Р.Карандеев также указал на важность сохранения культурного потенциала, особенно для творческих людей, высказал идею обмена между детскими и музейными культурными учреждениями.

Отметим, что и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев 7 декабря встретился с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Azərbaycan Ukrayna kollektivləri üçün strateji vasitəçi kimi çıxış edə bilər

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