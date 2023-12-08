Азербайджан и Украина обсудили вопросы охраны культурного наследия

И.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев 7 декабря встретился с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

И.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев 7 декабря встретился с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, в ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, в частности, сохранение культурного наследия, расширение международного культурного сотрудничества.

Посол С.Мардалиев подчеркнул важность культурного обмена и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

"Наша главная цель – развивать и поддерживать стратегическое партнерство с Украиной. Мы не только объявляем это здесь, но и активно продвигаем эту идею на международном уровне. У нас есть конкретные планы восстановления культурного центра в Ирпене, и мы уверены, что в следующем году появятся возможности для практической реализации новых проектов и создания основы для культурных инициатив", – заявил он.

В частности, Сеймур Мардалиев выразил готовность азербайджанской стороны организовывать различные культурные мероприятия, такие как дни джаза, оперы, балета, концерты, а также совместные кинофестивали и показы фильмов.

Ростислав Карандеев поблагодарил правительство и народ Азербайджана за поддержку во время войны и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в культурной сфере. В частности, он отметил важность совместной работы в сохранении культурного наследия.

"Очень важный аспект, который мы можем успешно развивать вместе с Азербайджаном, – сохранение нематериального культурного наследия. Традиции, имеющие глубокий смысл в Азербайджане, для нас чрезвычайно близки. Со своей стороны мы стремимся сохранять свою идентичность, включая элементы в списки ЮНЕСКО. Расширение этого списка служит гарантией того, что наши традиции будут сохранены", – подчеркнул и.о. министра.

В ходе встречи он указал на важность сохранения культурного потенциала, особенно для творческих людей. Высказал идею обмена между детскими и музейными культурными учреждениями. Также он предложил расширить международное культурное сотрудничество, где Азербайджан может выступить стратегическим посредником для украинских коллективов на мировом уровне.

"Украинская диаспора в Азербайджане активно способствует развитию культуры своего народа, что важно для нашего прямого культурного сотрудничества. Эти люди тоже надеются на нашу взаимную поддержку. Мы выражаем благодарность за проведение культурных мероприятий для украинской диаспоры. Нам важно, чтобы они сохраняли свой язык и культуру и не теряли связи с Украиной", – отметил Ростислав Карандеев.