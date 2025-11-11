Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Минкультуры Азербайджана призвал СМИ проверять информацию перед публикацией

    Kультурная политика
    • 11 ноября, 2025
    • 22:12
    Минкультуры Азербайджана призвал СМИ проверять информацию перед публикацией

    В последние дни некоторые СМИ распространяли недостоверную информацию о деятельности Министерства культуры, не опираясь на официальные источники.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства культуры.

    Ведомство считает необходимым для точного и достоверного информирования общества ссылаться исключительно на официальные заявления и проверенные данные.

    "Отметим, что распространение неподтверждённой, предвзятой информации, направленной на дискредитацию государственного органа, не только нарушает требования законодательства Азербайджанской Республики, но и создаёт основания для применения мер юридической ответственности", - говорится в заявлении.

    Минкультуры Азербайджан
    Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib

    Последние новости

    22:17

    Глава МИД: Азербайджан готов оказать необходимую поддержку для устранения последствий авиакатастрофы

    Внешняя политика
    22:13

    Эрдоган обсудил с Кобахидзе ход спасательных работ на месте авиакатастрофы

    В регионе
    22:12

    Минкультуры Азербайджана призвал СМИ проверять информацию перед публикацией

    Kультурная политика
    22:10

    Генсек "Хезболлах": Мы не сложим оружие и не откажемся от борьбы

    Другие страны
    21:46

    ОТГ выразила соболезнования Турции после крушения военного самолета в Грузии

    В регионе
    21:44

    Орбан: Саммит между РФ и США в Будапеште остается на повестке

    Другие страны
    21:41

    Шесть стран ЕС готовятся подать заявку на освобождение от переселения мигрантов

    Другие
    21:31

    Минобороны Турции: Причина авиакатастрофы будет установлена после детального изучения обломков - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    21:21

    Том Барак: США солидарны с Турцией

    В регионе
    Лента новостей