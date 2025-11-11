Минкультуры Азербайджана призвал СМИ проверять информацию перед публикацией
Kультурная политика
- 11 ноября, 2025
- 22:12
В последние дни некоторые СМИ распространяли недостоверную информацию о деятельности Министерства культуры, не опираясь на официальные источники.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства культуры.
Ведомство считает необходимым для точного и достоверного информирования общества ссылаться исключительно на официальные заявления и проверенные данные.
"Отметим, что распространение неподтверждённой, предвзятой информации, направленной на дискредитацию государственного органа, не только нарушает требования законодательства Азербайджанской Республики, но и создаёт основания для применения мер юридической ответственности", - говорится в заявлении.
