Минкультуры Азербайджана призвал СМИ проверять информацию перед публикацией

В последние дни некоторые СМИ распространяли недостоверную информацию о деятельности Министерства культуры, не опираясь на официальные источники.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства культуры.

Ведомство считает необходимым для точного и достоверного информирования общества ссылаться исключительно на официальные заявления и проверенные данные.

"Отметим, что распространение неподтверждённой, предвзятой информации, направленной на дискредитацию государственного органа, не только нарушает требования законодательства Азербайджанской Республики, но и создаёт основания для применения мер юридической ответственности", - говорится в заявлении.