    Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 11 noyabr, 2025
    • 21:55
    Son günlər bəzi media resurslarında Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı həqiqəti əks etdirməyən, rəsmi mənbələrə əsaslanmayan saxta məlumatlar yayılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilir.

    Nazirlik ictimaiyyətin etibarlı və dəqiq məlumatlandırılması məqsədilə yalnız rəsmi açıqlamalara və təsdiqlənmiş məlumatlara istinad edilməsini zəruri hesab edir.

    "Qeyd edirik ki, rəsmi təsdiqini tapmamış, qərəzli və dövlət qurumunun nüfuzunu ləkələməyə yönəlmiş məlumatların yayımlanması Azərbaycan Respublikasının qanunvericliyinin tələblərini pozmaqla yanaşı, hüquqi məsuliyyət tədbirlərinin görülməsinə əsas yaradır", - açıqlamada deyilir.

    Mədəniyyət Nazirliyi saxta məlumatlar
    Минкульт Азербайджана призвал СМИ проверять информацию перед публикацией

