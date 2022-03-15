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Министр: Шуша имеет не только историческую значимость

Министр: Шуша имеет не только историческую значимость "Разговоры о Шуше" посвящены "Году Шуши". Во всех наших мероприятиях мы должны пропагандировать Шушу.
Kультурная политика
15 марта 2022 г. 11:22
Министр: Шуша имеет не только историческую значимость

"Разговоры о Шуше" посвящены "Году Шуши". Во всех наших мероприятиях мы должны пропагандировать Шушу.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал на презентации проекта "Разговоры о Шуше".

По его словам, в этом году будет отмечаться 270-летие основания города Шуши: "Шуша имеет не только историческую значимость, это - колыбель культуры Азербайджана".

А.Керимов отметил, что посредством различных мероприятий значимость Шуши будет продвигаться и в Азербайджане, и в международном мире.

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Версия на английском языке Minister of Culture: "Shusha will be promoted in the international arena"
Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri: "Şuşanın əhəmiyyətini beynəlxalq aləmdə də təbliğ edəcəyik"

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