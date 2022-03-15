Министр: Шуша имеет не только историческую значимость

"Разговоры о Шуше" посвящены "Году Шуши". Во всех наших мероприятиях мы должны пропагандировать Шушу.

"Разговоры о Шуше" посвящены "Году Шуши". Во всех наших мероприятиях мы должны пропагандировать Шушу.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал на презентации проекта "Разговоры о Шуше".

По его словам, в этом году будет отмечаться 270-летие основания города Шуши: "Шуша имеет не только историческую значимость, это - колыбель культуры Азербайджана".

А.Керимов отметил, что посредством различных мероприятий значимость Шуши будет продвигаться и в Азербайджане, и в международном мире.