Министр: Шуша имеет не только историческую значимость

"Разговоры о Шуше" посвящены "Году Шуши". Во всех наших мероприятиях мы должны пропагандировать Шушу.
Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал на презентации проекта "Разговоры о Шуше".
По его словам, в этом году будет отмечаться 270-летие основания города Шуши: "Шуша имеет не только историческую значимость, это - колыбель культуры Азербайджана".
А.Керимов отметил, что посредством различных мероприятий значимость Шуши будет продвигаться и в Азербайджане, и в международном мире.