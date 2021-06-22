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Международный Центр Мугама подписал Меморандум о сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре

Международный Центр Мугама подписал Меморандум о сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре Международный Центр Мугама подписал Меморандум о сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре, cообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЦМ.
Kультурная политика
22 июня 2021 г. 13:59
Международный Центр Мугама подписал Меморандум о сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре

Международный Центр Мугама подписал Меморандум о сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре, cообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЦМ.

В начале встречи с руководителем Института имени Юнуса Эмре Сельджуком Каракылычем директор Центра, Народный артист Мурад Гусейнов рассказал о деятельности и истории создания Центра. Он отметил, что среди проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в области сохранения национальных духовных ценностей и пропаганды азербайджанской культуры, важное место занимает создание Международного Центра Мугама, имеющего исключительное значение с точки зрения достойной пропаганды азербайджанского мугама, включенного ЮНЕСКО в Список шедевров устного и нематериального наследия человечества. На встрече были обсуждены вопросы расширения деятельности и подготовки совместного плана действий между Международным Центром Мугама и функционирующими в Турции культурными центрами, музыкальными учебными заведениями .

Сельджук Каракылыч отметил, что исторически сложившиеся отношения дружбы и братства между двумя странами находятся на высшем уровне и в сфере сотрудничества в области культуры и в дальнейшем реализация проектов, способствующих этому сотрудничеству будет поддерживаться Институтом имени Юнуса Эмре.

Было отмечено, что 2021 год в честь великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева объявлен в Азербайджане в “Годом Низами”, а в Турции - в связи с 700-летием со дня смерти великого турецкого поэта и мыслителя, видного представителя тюркского языка и культуры Юнуса Эмре – "Годом Юнуса Эмре", а также годом пропаганды турецкого языка под названием "Турецкий язык — мировой язык". В этом году также отмечается 100-летие “Марша Истикляль” Турецкой Республики, 750-летие со дня смерти великого суфийского мыслителя Хаджи Бекташ Вели. Эти знаменательные даты также будут широко отмечаться в Турции и Азербайджане.

Отметим, что ранее Международный Центр Мугама в рамках сотрудничества с Бакинским Институтом Юнуса Эмре реализовал интересный проект, в котором в исполнении солистов Центра заслуженного артиста Илькина Ахмедова и Алмаханым Ахмедли прозвучал “Турецкий Марш Йылмаза”, автором слов и песни которого является Казым Карабекир Паша. Также следует отметить “Марш Истикляль”, прозвучавший в марте месяце на сцене МЦМ в исполнении солистов МЦМ, который в очередной раз продемонстрировал братство двух государств.

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