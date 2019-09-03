​Мексиканский пианист выступил с концертом в Баку

В Международном центре Мугама в Баку состоялся концерт мексиканского пианиста Хесуса Лепе Рико.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано посольством Мексики в Азербайджане.

Отмечается, что его концерты также пройдут в разных городах страны. 6-го сентября Хесус Лепе выступит в Центре Культуры Габалы, а 11-го сентября в городе Сумгаит. Вход на концерты свободный.

В этот раз репертуар артиста состоял из произведений таких прославленных композиторов, как И. Бах, Л. Бетховен, Ф. Шопен, а также ряда произведений значимых мексиканских композиторов. Среди них Кастро и Белисарио.

Напомним, впервые пианист выступил с концертом в Баку в ноябре прошлого года.

Хесус Лепе Рико родился в городе Тампико штата Тамаулипас. Музыкальное образование получил в Автономном Университете Тамаулипаса и Веракрузском Университете. Выступал в качестве соло- исполнителя на различных сценах Мексики. Является основателем и генеральным директором Международного Фестиваля Фортепиано Папантлы.