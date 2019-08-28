Мексиканский пианист даст концерты в Азербайджане

Мексиканский пианист Хесус Лепе Рико вновь посетит с концертами Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане.

Отмечается, что концерты пройдут в разных городах страны. Первый концерт пианиста пройдет 2-го сентября, в 19 часов, в Международном Центре Мугама в Баку. 6-го сентября Хесус Лепе выступит в Центре Культуры Габалы, а 11-го сентября в городе Сумгаит. Вход на концерты свободный.

Его репертуар будет состоять из произведений таких прославленных композиторов, как И. Бах, Л. Бетховен, Ф. Шопен, а также ряда произведений значимых мексиканских композиторов. Среди них Кастро и Белисарио.

Впервые пианист выступил с концертом в Баку в ноябре прошлого года.

Хесус Лепе Рико родился в городе Тампико штата Тамаулипас. Музыкальное образование получил в Автономном Университете Тамаулипаса и Веракрузском Университете. Выступал в качестве соло- исполнителя на различных сценах Мексики. Является основателем и генеральным директором Международного Фестиваля Фортепиано Папантлы.