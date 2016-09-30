Медиа приз для стран Восточного партнерства будет вручен под патронатом генсека СЕ

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Гала-вечер для вручения Адами Медиа Приза 2016 будет проходить под патронатом генерального секретаря Совета Европы и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Как сообщает Report, приз вручается журналистам, вещателям и авторам фильмов из стран Восточного партнерства ЕС: Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – за создание лучших телевизионных, онлайн-программ и фильмов, продвигающих темы интеграции, миграции, а также этническое, религиозное и культурное разнообразие. Гала-вечер для награждения победителей пройдет в ноябре 2016 года в Киеве.

В октябре же в Страсбурге директор Адами Медиа Приза в сотрудничестве с Советом Европы представит проект Адами Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В этом мероприятии также поучаствуют три режиссера из стран Южного Кавказа, выигравших главные призы Адами в 2015 г. - они покажут членам ПАСЕ свои фильмы, победившие в конкурсе.

Телевизионные вещатели, продюсеры, журналисты и молодые создатели фильмов из стран-участниц Адами Медиа Приза могут подавать заявки на участие в конкурсе и присылать свои фильмы, видео и онлайн материалы, посвященные вопросам интеграции и культурного разнообразия до 10 октября 2016 года.