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Материально-культурные ценности Азербайджана представлены на выставке "Культурное наследие тюркского мира XIX века"

Материально-культурные ценности Азербайджана представлены на выставке "Культурное наследие тюркского мира XIX века" Материально-культурные ценности Азербайджана были представлены в рамках фотовыставки под названием "Культурное наследие тюркского мира XIX века" в стамбульском дворце Йылдыз.
Kультурная политика
26 января 2023 г. 18:22
Материально-культурные ценности Азербайджана представлены на выставке Культурное наследие тюркского мира XIX века

Материально-культурные ценности Азербайджана были представлены в рамках фотовыставки под названием "Культурное наследие тюркского мира XIX века" в стамбульском дворце Йылдыз.

Как сообщает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", для презентованной Международным фондом тюркской культуры и наследия выставки были отобраны 75 фотографий из коллекции Дворца Йылдыз, сделанные в период правления османского султана Абдулхамида II. Примечательно, что это собрание является одним из самых богатых фотоархивов в мире, включающим в себя 918 альбомов и 36 585 фотографий.

На фотографиях запечатлены многовековые образцы архитектуры в географических регионах, простирающихся от Самарканда до Эдирне. Сегодня эти образцы внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них есть материально-культурные памятники Самарканда, Бухары, Коканда, Хивы, а также Дворец Ширваншахов в Баку, первая построенная в Анатолии мечеть Абу Манучехра в Карсе, мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане и Айша-Биби в Аулие-ата, а также памятники Стамбула, Коньи, Ашхабада и многих других городов.

Внимание гостей привлекла презентация книги "Тюркское культурное наследие в Османских архивах", изданная Международным фондом тюркской культуры и наследия.

По словам президента Фонда Гюнай Эфендиевой, эта фотоколлекция - особый взгляд на тайны городов стран-членов и наблюдателей Фонда.

"Это яркое свидетельство, показатель градостроительной культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, сложившейся с древних времен. Это открытие отличительных особенностей архитектурных образцов, принадлежащих тюркскому миру, а также оживление культурного наследия", - поделилась она.

Как отметил заместитель председателя правления национальных дворцов Аднан Гайхан, коллекция фотографий Дворца Йылдыз является не только источником знаний о древней Османской империи и мире в целом, но и ценным сокровищем для тюркских народов и всеобщим культурным наследием.

Участники выставки подчеркнули, что искусство фотографии пережило золотой век во времена султана Абдул-Хамида II. А сам Дворец Йылдыз имеет большую коллекцию фотографий, отражающих культурное наследие различных стран мира, в том числе и тюркской исламской цивилизации, сохранившей испокон веков общую историю, язык, религию, культурные ценности и традиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə Azərbaycanın maddi-mədəni irsi təqdim olunub

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